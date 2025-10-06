Opoziția din Franța cere reluarea procedurilor de demitere a președintelui Emmanuel Macron

La France Insoumise (LFI) solicită Adunării Naționale să revizuiască moțiunea de demitere a lui Emmanuel Macron. Moțiunea a fost semnată de 104 parlamentari, parlamentari ai LFI, ai Verzilor și ai Comuniștilor, potrivit Le Figaro.

Concret, politicienii de stâga cer „o revizuire imediată” în Adunarea Națională a moțiunii de demitere a președintelui Emmanuel Macron, în urma demisiei lui Sébastien Lecornu la circa 12 ore de la numirea guvernului său, a anunțat liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, luni dimineață.

„În urma demisiei lui Sébastien Lecornu, solicităm o revizuire imediată a moțiunii depuse de 104 parlamentari pentru demiterea lui Emmanuel Macron”, a scris liderul LFI pe X.

Sebastien Lecornu a demisionat la câteva ore după ce și-a prezentat cabinetul

Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat luni dimineață agravând criza politică din Franța. Președintele francez Emmanuel Macron i-a acceptat demisia, a anunțat Palatul Elysee.

Demisia lui Lecornu vine la câteva ore după ce el și-a prezentat cabinetul. El a fost acuzat că a păstrat mulți politicieni din fostul guvern și unii parteneri dar și rivalii politici au amenințat că îi vor răsturna cabinetul.

Sebastien Lecornu a fost al șaptelea prim-ministru al lui Emmanuel Macron. Reprezentanții opoziției, inclusiv cei ai extremei dreapta bine plasați în sondaje, solicită organizarea de alegeri anticipate.