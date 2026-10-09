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Oprit în aeroport din cauza unei „umflături ciudate”: un bărbat ascundea în chiloți zece păsări vii

Un bărbat sosit din Cuba a fost prins pe aeroportul internațional din Miami cu zece păsări vii ascunse în lenjeria intimă, după ce vameșii au observat o umflătură ciudată sub hainele lui.
Oprit în aeroport din cauza unei „umflături ciudate”: un bărbat ascundea în chiloți zece păsări vii
Andreea Tobias
09 oct. 2026, 13:13, Știri externe
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Cele 10 păsări erau închise în șase tuburi de plastic transparent, înfășurate în bandă adezivă și ascunse în buzunare negre cusute în chiloți, potrivit publicației italiene Today.

Bărbatul, Alberto Hernández Castillo, originar din Cuba și rezident permanent în Statele Unite, a aterizat la Miami pe 4 octombrie.

A spus „nu” la toate întrebările

Un agent al Vămii și Protecției Frontierei (CBP) l-a trimis la un control suplimentar și i-a cerut să completeze o declarație obligatorie despre bunurile pe care le aduce în țară. Bărbatul a trecut doar un bagaj de mână și o borsetă și a răspuns „nu” la toate celelalte întrebări, inclusiv la cea despre aducerea de animale sălbatice.

În timpul verificărilor, agenții au observat însă o „umflătură inexplicabilă” în partea din față a bazinului. Bărbatul a fost dus într-o zonă de inspecție, unde percheziția a scos la iveală tuburile cu păsări.

Specii protejate

În cele șase tuburi se aflau zece păsări vii: opt păsări cântătoare mici, cu fața galbenă (Tiaris olivaceus), și două păsări albastre cu cioc gros (Passerina caerulea), o specie des întâlnită în comerțul ilegal cu păsări. Ambele specii sunt protejate în Statele Unite de o lege din 1918 privind păsările migratoare, iar bărbatul nu avea documentele necesare pentru a le aduce în țară.

Hernández Castillo a fost acuzat de contrabandă și s-a prezentat în fața tribunalului federal din Miami, care l-a lăsat în libertate pe cauțiune de 25.000 de dolari.

Următorul termen în proces este programat pe 26 octombrie.

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