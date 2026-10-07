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O pasăre din Himalaya, nevoită „să ridice tonul” din cauza zgomotului produs de turiști

Activitatea umană tot mai intensă afectează modul în care trăiește și comunică monalul himalayan, una dintre cele mai spectaculoase păsări din regiune. Două studii realizate de cercetători indieni arată că pasărea își modifică vocalizările în zonele zgomotoase și este împinsă spre altitudini mai mari pe măsură ce habitatul său este afectat de turiști și alte activități umane.
O pasăre din Himalaya, nevoită „să ridice tonul” din cauza zgomotului produs de turiști
Foto: pixabay.com
Cosmin Pirv
07 oct. 2026, 04:40, Life-Inedit
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Monalul este o pasăre din familia fazanilor, întâlnită în munții Himalaya. Masculul are un penaj spectaculos verde, albastru și arămiu. Specia este pasărea-simbol a statului indian Uttarakhand și pasărea națională a Nepalului.

Potrivit BBC, unul dintre studiile realizate de cercetătorii din Uttarakhand arată că schimbările climatice ar putea reduce și fragmenta habitatul monalului până în 2100. Păsările se deplasează deja treptat spre altitudini mai mari, în timp ce habitatele lor din pajiștile alpine sunt afectate de activitatea umană.

Al doilea studiu a analizat efectul zgomotului produs de oameni asupra comunicării păsărilor.

Cercetătorii au comparat două văi din Rezervația de cerb moscat Kedarnath: Chopta, o zonă turistică aglomerată și cu trafic, și Madmaheshwar, mult mai liniștită.

Timp de un an, începând din aprilie 2023, cercetătorii au înregistrat peste 700 de vocalizări ale monalilor. Păsările din zona zgomotoasă au produs chemări cu frecvențe mai ridicate decât cele din habitatul liniștit. În plus, chemările lor au fost mai scurte.

Cercetătorul Rajeev Lochan spune că rezultatele nu indică o schimbare permanentă sau evolutivă a vocii monalului, ci mai degrabă o flexibilitate comportamentală ca răspuns la mediul acustic.

Modificările sunt suficient de subtile încât pot fi detectate de aparatura de înregistrare, dar este posibil să nu fie sesizate de urechea umană.

Cercetătorii consideră studiul preliminar și spun că sunt necesare cercetări suplimentare. Cele două studii indică însă presiuni tot mai mari asupra ecosistemelor fragile din Himalaya, unde dezvoltarea infrastructurii și turismul perturbă tot mai mult fauna.

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