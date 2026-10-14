Fosila unei păsări „Frankenstein” i-a lăsat pe oamenii de știință complet uluiți. A trăit acum 150 de milioane de ani și este una dintre cele mai vechi păsări cunoscute

Pasărea avea aripi surprinzător de mici, ceea ce indică faptul că era mai potrivită pentru alergare decât pentru zbor.

Fosila descoperită oferă informații complexe despre evoluția păsărilor

Fosila recent descoperită oferă o imagine considerabil mai complexă a evoluției timpurii a păsărilor, notează The Independent.

Datând din perioada jurasică, noua specie a fost numită Yuezhuornis yangyuanensis și se află alături de celebrul Archaeopteryx din Europa.

„Yuezhuornis contestă paradigma tradițională conform căreia planul corporal al păsărilor a evoluat aproape exclusiv sub presiunile selective ale zborului”, a declarat paleontologul Min Wang.

„Această nouă fosilă schimbă doar presupunerea noastră despre cum arată o pasăre jurasică”, a spus Wang.

Specimenul a fost descoperit în provincia Fujian, situată în sud-estul Chinei.

Păsările au evoluat în timpul Jurasicului din dinozauri mici cu pene, dar lipsesc fosile care să arate cu precizie când s-a întâmplat acest lucru și cum s-a dezvoltat. Archaeopteryx a fost mult timp considerat cea mai veche pasăre cunoscută, dar un număr mic de alte păsări de vârstă similară, precum Yuezhuornis, au fost descoperite abia acum.

Pasărea, un amalgam de trăsături similare atât păsărilor cât și dinozaurilor

Pasărea „Frankenstein”, care cântărea aproximativ 800 de grame, prezenta un mozaic de trăsături anatomice care combinau caracteristici a păsărilor cu cele ale dinozaurilor.

Membrele sale anterioare erau aripi complet dezvoltate, deși erau prea mici în comparație cu restul corpului pentru a-i permite să zboae. De asemenea, avea oasele craniene subțiri ale unei păsări și un pelvis asemănător unei păsări.

Pe de altă parte, Yuezhuornis avea o gheară în formă de seceră pe al doilea deget flexibil, similară cu cea a dinozaurilor carnivori precum Deinonychus, Velociraptor și Troodon. Aceasta e o armă periculoasă utilă pentru un vânător terestru.

De fapt, a spus Wang, Yuezhuornis ar fi putut concura pentru pradă cu dinozauri mici, care nu erau păsări.

Avea dinți relativ mari, dens împreunați și zimțați care îi căptușeau maxilarele, prezenți de obicei la anumiți dinozauri carnivori, dar nu și la păsări. În plus, avea o coadă lungă și osoasă, specifică dinozaurului, similară cu cele pe care le aveau cele mai vechi păsări cunoscute.

Wang a spus că nu se aștepta să vadă o specie atât de apropiată de originile evolutive ale păsărilor, care pare să fi avut o capacitate limitată sau poate deloc de a zbura.

„Ne surprinde”, a spus el, potrivit sursei citate.

„O pasăre ciudată”

Paleontologul Steve Brusatte a spus că „este o pasăre ciudată. Scheletul ei arată ca un amestec de monstru Frankenstein”.

„Este evident o specie nouă importantă, deoarece arată că păsările timpurii și rudele lor cele mai apropiate erau mai diverse și mai variabile în ceea ce privește trăsăturile anatomice și planurile corporale. Dar sugerează și că unele dintre primele păsări nu erau deosebit de bune la zbor, poate chiar că unele dintre ele au evoluat din strămoși zburători, dar s-au întors la viața pe pământ, rareori, dacă nu vreodată, zburând”, a adăugat Brusatte.