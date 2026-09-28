Pacea, din nou sub semnul întrebării. De ce susține Kremlinul că Ucraina „plătește acum prețul”

Vineri, Vladimir Putin a declarat că Moscova era pregătită să reia negocierile cu Kievul după alegerile parlamentare din septembrie din Rusia, dar s-a plâns de atacul de amploare lansat de Ucraina asupra Moscovei în timpul scrutinului, de ceea ce el a spus că a fost vizarea secțiilor de votare și de atacul cu drone asupra Sankt Petersburgului, în timpul unui important forum economic organizat acolo în iunie, potrivit Reuters.

Întrebat despre modul în care aceste atacuri ucrainene au afectat poziția Moscovei în privința negocierilor de pace, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Ucraina va trebui să plătească un preț pentru acțiunile care au avut loc în ultimele luni. Asta se întâmplă acum. Forțele noastre armate continuă operațiunea militară specială”.

Putin a declarat vineri că toate propunerile pentru soluționarea conflictului, care durează de patru ani și jumătate, rămân pe masă, dar că Moscova trebuie să evalueze ce este în propriul său interes.