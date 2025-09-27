Palestina vrea să adere la BRICS. Candidatura oficială a fost deja transmisă și este susținută de Rusia și China

Solicitarea oficială a fost deja transmisă către liderii organizației, a confirmat ambasadorul palestinian în Rusia, Abdel-Hafiz Nofal. Inițiativa reflectă dorința autorităților de la Ramallah de a se apropia de un cadru perceput ca alternativă la structurile dominate de Occident, notează lanouvelletribune.info.

BRICS devine tot mai atractiv pentru Palestina

Într-un contextul extinderii BRICS cu membri noi precum Arabia Saudită, Iran, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite, candidatura Palestinei devine un simbol al aspirațiilor geopolitice ale teritoriilor palestiniene.

Deși, pentru moment, Palestina participă doar ca „invitat” la întâlnirile BRICS, acest statut oferă Ramallahului o nouă platformă de vizibilitate internațională. Participarea în calitate de observator echivalează cu o prezență activă, dar fără putere decizională, într-un format în care influența politică este în creștere.

Obstacole și oportunități

Deși Palestina vrea să adere la BRICS, procesul de integrare completă este condiționat de criterii politice și economice care nu au fost încă făcute publice. Spre deosebire de alți noi membri, statutul Palestinei rămâne incert și va depinde în mare măsură de susținerea Chinei și Rusiei — doi dintre cei mai vocali susținători ai cauzei palestiniene în plan internațional.

Totuși, chiar și această etapă preliminară reprezintă o mișcare strategică pentru Palestina, care caută constant canale noi de legitimitate și recunoaștere pe scena globală.