Zelenski, despre Bashar al-Assad: Rusia mușamalizează crimele proprii, dar și ale altora

Într-o postare publicată sâmbătă pe X, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a reacționat public cu privire la emiterea mandatului de arestare pe numele fostului lider sirian.

„Salutăm mandatul de arestare emis de Siria împotriva fostului său președinte Bashar al-Assad și sprijinim toate eforturile menite să-l aducă în fața Justiției. Din decembrie anul trecut, acesta se ascunde la Moscova, alături de criminali ucraineni și alți criminali de rang înalt”, se arată în mesajul publicat de Zelenski pe X.

Zelenski: „Rusia mușamalizează crimele proprii, dar și ale altora”

„Este revelator faptul că cei mai notorii criminali și ucigași din lume se ascund de justiție în capitala impunității. Rusia acoperă crimele proprii și ale altora. Singura modalitate de a pune capăt impunității este prin presiune, acțiune colectivă și tragerea la răspundere pentru toate crimele”, a continuat președintele.

Acesta a mai precizat că Ucraina este recunoscătoare liderilor politici care „contribuie la consolidarea dreptului internațional” și la „reconstrucția țărilor”, după ce foștii lor lideri „le-au lăsat în ruine”.

Autoritățile judiciare siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, după 14 ani de război civil.