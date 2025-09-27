Trump trimite trupe federale într-un alt stat, pentru a combate „teroriştii interni”

Anunţul a fost făcut pe reţelele sociale, Trump precizând că a ordonat Departamentului Apărării să „asigure toate trupele necesare pentru a proteja Portlandul devastat de război”.

„De asemenea, autorizez folosirea forţei complete, dacă va fi necesar”, a adăugat preşedintele.

Trump a justificat decizia prin necesitatea de a proteja facilităţile ICE (departamentul de imigrări), pe care le-a descris drept „asaltate de Antifa şi alţi terorişti interni”.

De la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, preşedintele republican şi-a intensificat eforturile împotriva a ceea ce el numeşte „stânga radicală”, pe care o consideră responsabilă de problemele cu violenţa politică din SUA.

În luna septembrie, Trump descrisese viaţa în Portland drept „ca în iad” şi anunţase că ia în calcul trimiterea trupelor federale, aşa cum a făcut recent şi în alte oraşe afectate de criminalitate, precum Chicago şi Baltimore.

De asemenea, în timpul verii, Trump a desfăşurat Garda Naţională în Los Angeles şi a preluat controlul forţelor de ordine din Districtul Columbia. În Tennessee, Memphis se pregăteşte pentru sosirea Gărzii Naţionale, parte a unui plan mai amplu de resurse federale pentru combaterea criminalităţii, a declarat vineri guvernatorul republican Bill Lee.