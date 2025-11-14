De ce dosarele Epstein reprezintă o amenințare politică tot mai mare pentru Donald Trump

Un nou set de emailuri din arhiva Epstein a readus în atenție legăturile trecute dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, generând riscuri politice tot mai mari chiar și în absența unor dovezi directe de infracțiuni.

Deși documentele nu oferă nicio probă clară care să îl lege pe Trump de crimele lui Epstein, comportamentul defensiv al președintelui american și rezistența lui față de transparență continuă să alimenteze suspiciunile publice, conform unei analize a CNN.

Emailuri noi aduc context, dar nu și dovezi clare

Cele mai recente emailuri fac referire la interacțiuni trecute între Trump, Epstein și Virginia Giuffre, inclusiv surprinderea lui Epstein că numele lui Trump nu apăruse în acuzațiile inițiale.

Un mesaj sugera că Trump știa de recrutarea de fete făcută de Ghislaine Maxwell la Mar-a-Lago, deși Giuffre însăși nu l-a acuzat niciodată pe Trump de un comportament neadecvat.

În ciuda ambiguității, criticii lui Trump au folosit aceste referințe pentru a susține că acesta ar fi putut fi mai informat despre ce făcea Epstein, chiar dacă nu există dovezi clare.

Rezistența ciudată a lui Trump la publicarea completă a dosarelor

Pe măsură ce Congresul se apropia de forțarea dezvăluirii tuturor dosarelor Epstein, Trump și Casa Albă păreau concentrați pe blocarea unei petiții bipartizane.

El a criticat public republicanii care susțineau măsura, iar administrația ar fi organizat chiar o întâlnire în Situation Room cu un legislator GOP implicat.

Demersul nu a reușit, însă intervenția neobișnuită nu a făcut decât să amplifice scepticismul deja puternic al americanilor privind o posibilă acoperire guvernamentală.

Un tipar de comportament confuz și contradictoriu

Gestionarea de către Trump a subiectului Epstein a inclus schimbări bruște în privința publicării documentelor, explicații îndoielnice despre declarații anterioare și decizii neexplicate privind încarcerarea lui Maxwell.

Administrația sa a facilitat și un interviu cu Maxwell, aparent menit să îl apere pe Trump, doar ca noile emailuri să contrazică afirmațiile acesteia.

Chiar și fără probe de infracțiuni, aceste inconsecvențe întăresc percepția că Trump ascunde ceva important de ochii publicului.

Opinia publică arată o neîncredere profundă pe întregul spectru politic

Sondajele arată că americanii nu au încredere în modul în care administrația a gestionat cazul Epstein, cu un raport de dezaprobare de peste trei la unu.

Majoritatea cred că guvernul ascunde informații despre clienții lui Epstein, iar mulți, inclusiv republicani, cred că Trump nu a oferit suficientă transparență.

Cum publicul este deja predispus să creadă ce e mai rău, reacțiile lui Trump riscă să întărească ideea că adevărurile incomode sunt ținute ascunse.