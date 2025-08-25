Cazul Epstein: Memoriile Virginiei Giuffre vor fi publicate în octombrie. Cartea este „nemiloasă” și va „influența multe vieți”

„Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” (Fata nimănui: Memorii despre supraviețuirea abuzului și lupta pentru dreptate) va fi lansată pe 21 octombrie, a confirmat editura pentru Associated Press. Giuffre, care s-a sinucis în aprilie la vârsta de 41 de ani, lucra la „Nobody’s Girl” împreună cu autoarea și jurnalista Amy Wallace și finalizase manuscrisul cărții de 400 de pagini, potrivit lui Knopf. Declarația editorului include un e-mail trimis de Giuffre către Wallace cu câteva săptămâni înainte de moartea sa, în care spunea că era „dorința ei sinceră” ca memoriile să fie publicate „indiferent” de circumstanțele sale, screie AP.

„Conținutul acestei cărți este crucial, deoarece își propune să arunce lumină asupra eșecurilor sistemice care permit traficul de persoane vulnerabile peste granițe”, se arată în e-mail. „Este imperativ ca adevărul să fie înțeles și ca problemele legate de acest subiect să fie abordate, atât din motive de justiție, cât și de conștientizare”.

Giuffre fusese internată în spital în urma unui accident grav pe 24 martie, a spus Knopf, și a trimis e-mailul pe 1 aprilie.

Giuffre a murit pe 25 aprilie

„În cazul în care voi muri, aș dori să mă asigur că NOBODY’S GIRL va fi totuși publicată. Cred că are potențialul de a influența multe vieți și de a stimula discuții necesare despre aceste grave nedreptăți”, i-a scris ea lui Wallace.

În 2023, New York Post a raportat că Giuffre a încheiat un acord „considerat a fi în valoare de milioane” cu un editor necunoscut. Purtătorul de cuvânt al Knopf, Todd Doughty, a declarat că ea a acceptat inițial un contract de șapte cifre cu Penguin Press, dar s-a mutat împreună cu editorul Emily Cunningham după ce Knopf a angajat-o pe Cunningham ca editor executiv anul trecut.

Giuffre a declarat de multe ori că, la începutul anilor 2000, când era adolescentă, a fost prinsă în rețeaua de trafic sexual a lui Epstein și exploatată de prințul Andrew al Marii Britanii și de alți bărbați influenți. Epstein a fost găsit mort într-o celulă din închisoarea din New York în 2019, într-un caz descris de anchetatori ca fiind o sinucidere. Fosta lui iubită, Ghislaine Maxwell, a fost condamnată la sfârșitul anului 2021 pentru trafic sexual și alte acuzații.

Andrew a negat acuzațiile lui Giuffre. În 2022, Giuffre și Andrew au ajuns la o înțelegere extrajudiciară după ce ea l-a dat în judecată pentru agresiune sexuală. Un reprezentant al lui Andrew nu a răspuns la solicitarea AP de a comenta.

„Nobody’s Girl” este diferită de memoriile nepublicate ale lui Giuffre, „The Billionaire’s Playboy Club”, menționate în documentele judiciare anterioare și dezvăluite inițial în 2019. Prin intermediul lui Doughty, Wallace spune că a început să lucreze cu Giuffre la o nouă carte de memorii în primăvara anului 2021.

Numele lui Giuffre a continuat să apară în titlurile ziarelor, chiar și după moartea ei

În iulie, președintele Donald Trump a declarat reporterilor că Epstein o „răpise” pe Giuffre din Mar-a-Lago, clubul său privat din Florida, unde ea lucrase cândva. Ea susținea că fusese abordată de Maxwell și angajată ca maseuză pentru Epstein. Maxwell a negat acuzațiile lui Giuffre.

Doughty a refuzat să ofere detalii despre asociații lui Epstein care apar în „Nobody’s Girl”, dar a confirmat că Giuffre „nu a făcut nicio acuzație de abuz împotriva lui Trump”, care continuă să fie întrebat despre Epstein, finanțistul căzut în dizgrație și fostul său prieten.

Declarația lui Knopf spune că volumul conține „detalii intime, tulburătoare și sfâșietoare despre perioada petrecută alături de Epstein, Maxwell și numeroșii lor prieteni cunoscuți, inclusiv prințul Andrew, despre care ea vorbește public pentru prima dată de la acordul extrajudiciar din 2022”. Jordan Pavlin, editorul și redactorul-șef al Knopf, a descris într-o declarație cartea „Nobody’s Girl” ca fiind o călătorie „crudă și șocantă” și „povestea unui spirit feroce care luptă să se elibereze”.

Perioada petrecută de Giuffre alături de Epstein este bine documentată

Cu toate aceseta relatările ei au fost contestate. Ea a recunoscut că a greșit unele detalii, erori pe care le-a atribuit încercării de a-și aminti evenimente de acum mulți ani. În 2022, ea a renunțat la acuzațiile împotriva lui Alan Dershowitz, afirmând într-o declarație că este posibil să fi „greșit în identificarea” renumitului avocat ca fiind un abuzator.

„«Nobody’s Girl» a fost verificată riguros din punct de vedere factual și legal”, se arată într-o declarație a editurii Knopf.

Coautoarea memoriilor lui Giuffre, Wallace, este o jurnalistă premiată, ale cărei articole au apărut în The New York Times și Los Angeles Times, printre alte publicații. De asemenea, a colaborat la două cărți anterioare, „Creativity, Inc.” a cofondatorului Pixar, Ed Catmull, și „Hot Seat” a fostului CEO al General Electric, Jeff Immelt.