JD Vance ia în calcul o candidatură în 2028, dar spune că prioritățile lui Trump rămân pe primul loc

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat joi că va discuta cu președintele Trump despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, după alegerile de la mijloc de mandat, subliniind că prioritatea sa actuală rămâne anul 2026, scrie Axios.

Vorbind în cadrul emisiunii Hannity de la Fox News, Vance a recunoscut că s-a gândit la cum ar putea arăta o candidatură viitoare, dar a insistat că este dedicat responsabilităților pe care le are în prezent.

Alegerile de la mijloc de mandat rămân pe primul loc

Vance a spus că este „foarte concentrat” pe alegerile intermediare, argumentând că eforturile administrației pentru revitalizarea economică pe termen lung depind de menținerea controlului republican.

El a avertizat că o victorie a democraților ar putea afecta, în opinia sa, progresele economice majore începute sub președintele Trump, inclusiv inițiative care, crede el, își vor arăta rezultatele în anii următori.

Speculațiile pentru 2028 cresc, dar Vance minimizează rivalitățile

Întrebat de Hannity dacă ia în serios o candidatură în 2028, Vance a afirmat că astfel de gânduri îl pot distrage de la munca pentru care a fost ales.

El a menționat că primele sondaje îl plasează printre principalii pretendenți republicani și îl arată competitiv într-o confruntare ipotetică cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, considerat favorit al democraților.

Rubio, posibil rival

Hannity a adus în discuție posibila rivalitate dintre Vance și secretarul de stat Marco Rubio, un alt potențial candidat pentru 2028, însă Vance a respins ideea tensiunilor.

El l-a descris pe Rubio drept „cel mai bun prieten” din administrație și a spus că este prematur să se vorbească despre rivalități, subliniind că niciunul dintre ei nu are un drept garantat la nominalizare.

Vance a adăugat că Trump și-a exprimat dorința de a decide cine va forma viitorul tandem republican, un element ce poate redefini cursa electorală următoare.