Xi Jinping și Putin participă la summitul BRICS convocat de Lula da Silva pe tema tarifelor lui Trump. Modi lipsește

„Președintele Xi Jinping va participa la summitul online al liderilor BRICS, la Beijing, pe 8 septembrie, și va susține un discurs important”, se arată într-un comunicat al Ministerului chinez de Externe, conform Bloomberg.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va lua de asemenea parte la summit, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusă TASS.

Lula da Silva vrea mobilizarea economiilor emergente

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a convocat reuniunea pentru a discuta tarifele impuse de Trump și pentru a-i mobiliza pe liderii economiilor emergente în sprijinul multilateralismului, a relatat Bloomberg, citând surse.

BRICS a atras din ce în ce mai mult furia lui Trump pe măsură ce grupul s-a extins cu noi membri din Asia și Orientul Mijlociu.

În iulie, președintele american a amenințat că va impune tarife suplimentare oricărei țări care se aliniază politicilor „anti-americane” ale grupului.

Trump a criticat, de asemenea, în repetate rânduri eforturile membrilor BRICS de a-și intensifica schimburile comerciale în propriile monede, ocolind dolarul.

Însă tarifele lui Trump au încurajat și mai mult statele BRICS să-și consolideze relațiile cu Beijingul.

Într-o săptămână marcată de diplomație intensă, Xi Jinping i-a găzduit pe Putin și Modi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Tianjin, și a primit zeci de alți lideri mondiali, inclusiv pe Kim Jong Un din Coreea de Nord, la Beijing, pe 3 septembrie, cu ocazia paradei militare care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La New Delhi, autoritățile au adoptat în ultimele zile o atitudine prudentă față de Washington, după ce Trump și-a temperat discursul la adresa Indiei, în urma mai multor săptămâni de tensiuni generate de tarifele americane de 50% aplicate produselor indiene.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” de Statele Unite în favoarea Chinei.

Randhir Jaiswal, purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, a declarat că Modi nu va participa la summitul BRICS. În schimb, statul sud-asiatic va fi reprezentat de ministrul său de Externe.

Summitul virtual al liderilor BRICS de luni este programat să dureze câteva ore.