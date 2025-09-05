Prima pagină » Știri externe » Trump afirmă că Statele Unite par să fi pierdut Rusia și India în favoarea Chinei

Trump afirmă că Statele Unite par să fi pierdut Rusia și India în favoarea Chinei

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” de Statele Unite în favoarea Chinei.
Trump afirmă că Statele Unite par să fi pierdut Rusia și India în favoarea Chinei
Vladimir Putin, Narendra Modi și Xi Jinping la Tianjin. Sursa foto: Hepta
05 sept. 2025, 17:20, Știri externe

Declarația lui Trump vine ce Vladimir Putin și Narendra Modi s-au întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și iritarea față de New Delhi și Moscova, în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială, scrie Reuters.

Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Să aibă împreună un viitor lung și prosper”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, alături de o fotografie cu cei trei lideri împreună la summitul din China.

Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a transmis jurnaliștilor la New Delhi că nu are niciun comentariu.

Xi Jinping a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în orașul-port chinez Tianjin, printre participanți numărându-se președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.

Relațiile SUA-India s-au răcit de când Trump s-a întors la Casa Albă, pe fondul tensiunilor comerciale. În această săptămână, Trump a spus că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de apropierea tot mai mare dintre Rusia și China.

Trump s-a arătat frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de încetare a războiului.

El le-a spus jurnaliștilor joi seara, la Casa Albă, că plănuiește să discute în curând cu Putin.