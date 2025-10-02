Prima pagină » Știri externe » Papa intervine în dezbaterea americană despre avort. Care au fost cerințele Suveranului Pontif

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care frământă Biserica Catolică din SUA, ridicând aparenta contradicție cu privire la ceea ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață”, conform AP.
Sursa foto: captură X
Laurentiu Marinov
02 oct. 2025, 12:28, Știri externe

Leon, originar din Chicago, a fost întrebat marți seară despre planurile cardinalului Blase Cupich din Chicago de a acorda un premiu pentru întreaga carieră senatorului de Illinois, Dick Durbin, pentru munca sa în sprijinul imigranților. Planurile au stârnit obiecții din partea unor episcopi conservatori americani, având în vedere sprijinul puternicului senator democrat pentru dreptul la avort.

Papa a cerut în primul rând respect pentru ambele părți, dar a subliniat și aparenta contradicție din astfel de dezbateri.
„Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar spune că sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viață”, a spus Leon. „Cineva care spune că «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților în Statele Unite» nu știu dacă asta este pro-viață.”

Papa Leon, ale cărui cuvinte au făcut ecou unui argument catolic des întâlnit în discuțiile despre avort, a vorbit cu câteva ore înainte ca Cupich să anunțe că Durbin a refuzat premiul.

Învățătura Bisericii interzice avortul, dar se opune și pedepsei capitale, considerând-o „inadmisibilă” în toate circumstanțele. Episcopii americani și Vaticanul au cerut insistent un tratament uman al migranților.