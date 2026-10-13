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Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar. Medicii i-au îndepărtat o parte din plămân

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, în urma unei intervenții chirurgicale în care medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Vaticanul a confirmat diagnosticul și a anunțat că operația s-a încheiat fără complicații.
Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar. Medicii i-au îndepărtat o parte din plămân
Alexandra-Valentina Dumitru
13 oct. 2026, 23:46, Știri externe
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Intervenția chirurgicală la care a fost supus Papa Leon al XIV-lea a confirmat că Suveranul Pontif suferă de cancer pulmonar. Medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, a anunțat marți Vaticanul, potrivit CBS News.

Analizele au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, a precizat Vaticanul într-un buletin medical publicat după operație. Diagnosticul fusese suspectat în urma investigațiilor preoperatorii și a fost confirmat în timpul intervenției.

Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproximativ trei ore în sala de operație

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a petrecut aproximativ trei ore în sala de operație, potrivit comunicatului. Intervenția chirurgicală propriu-zisă a durat aproximativ 90 de minute.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații”, se arată în comunicat.

„Pentru a asigura o rezecție radicală, lobul inferior al plămânului drept a fost îndepărtat folosind o tehnică video-asistată. Examenul histologic intraoperator a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se suspectase în urma investigațiilor preoperatorii”, a transmis Vaticanul.

Vaticanul, primele informații despre starea Papei după operație

Potrivit Vaticanului, Papa Leon al XIV-lea „și-a recăpătat cunoștința în mod normal” după intervenție și a fost transferat înapoi în camera sa de la etajul al zecelea al Spitalului Gemelli din Roma.

Mai devreme în cursul zilei, Suveranul Pontif intrase în Spitalul Gemelli pe la intrarea principală și le făcuse cu mâna zecilor de persoane care se adunaseră pentru a-l întâmpina.

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