Papa Leon al XIV-lea respinge propunerea de a fi creată o versiune AI a sa: „Nu voi autoriza asta”

Papa Leon al XIV-lea a dezvăluit că cineva i-a cerut permisiunea de a crea un „papă artificial” pentru a permite oricui să aibă o audiență personală.

„Acest papă cu inteligență artificială le-ar fi dat răspunsuri la întrebările lor, iar eu am spus: «Nu voi autoriza asta»”, a declarat Suveranul Pontif jurnalistei și autoarei Elise Allen într-un interviu pentru o biografie. „Dacă există cineva care nu ar trebui să fie reprezentat de un avatar, aș spune că papa se află în fruntea listei”, a mai spus acesta, potrivit POLITICO.

Din momentul în care Leon a fost ales în fruntea Bisericii Catolice, acesta și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la impactul potențial al inteligenței artificiale asupra umanității, în special asupra bunăstării copiilor și tinerilor.

Potrivit sursei citate, papa Leon al XIV-lea a avertizat și asupra impactului inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă și identității.

„Demnitatea umană are o relație foarte importantă cu munca pe care o facem. Dacă automatizăm întreaga lume și doar câțiva oameni au mijloacele necesare… va apărea o problemă mare, o problemă uriașă”, a mai subliniat Suveranul Pontif.