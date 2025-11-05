Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind achiziționarea activelor Lukoil în Bulgaria

Propunerea, depusă inițial în ianuarie de un mic partid naționalist-populist, a primit doar 42 de voturi „pentru” din partea acestuia și a unui partid pro-rus, în timp ce 80 de parlamentari s-au pronunțat împotrivă, iar 70 s-au abținut, potrivit publicației Sofia Globe.

Decizia vine în contextul sancțiunilor impuse companiei petroliere ruse Lukoil de către Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) din SUA, sancțiuni ce vor intra în vigoare pe 21 noiembrie.

Lukoil deține în Bulgaria singura rafinărie de petrol, Lukoil Neftochim, situată în Burgas, precum și Lukoil Bulgaria, care administrează una dintre cele mai mari rețele de benzinării din țară. Guvernul bulgar a precizat că sancțiunile SUA vor afecta direct aceste active.

În același timp, Lukoil a anunțat un acord cu comerciantul internațional de petrol Gunvor pentru vânzarea activelor sale internaționale. Parlamentul bulgar a adoptat anterior reglementări care cer aprobarea Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și a Guvernului pentru orice vânzare a activelor Lukoil în țară. Cu toate acestea, proiectul de lege a primit veto din partea președintelui Roumen Radev pe 5 noiembrie.

Deși moțiunea privind achiziția directă a activelor Lukoil a fost respinsă, mass-media bulgare raportează că guvernarea discută posibilitatea adoptării unor amendamente pentru numirea unui administrator special al activelor Lukoil în Bulgaria. Acest administrator ar putea avea competențe extinse, inclusiv aprobarea vânzării de active fără ca deciziile sale să fie supuse controlului administrativ sau judiciar