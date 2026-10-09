Parlamentul European nu-i recunoaște pe noii parlamentari ruși: „Fără contacte oficiale cu noua Dumă”

Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezoluție prin care respinge legitimitatea Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rusiei, constituită în urma alegerilor desfășurate între 18 și 20 septembrie 2026. Documentul a fost aprobat cu 482 de voturi pentru, 41 împotrivă și 39 de abțineri.

Eurodeputații susțin că alegerile din Rusia au fost organizate „într-un climat de teamă”, fără candidați de opoziție autentici, presă liberă sau observatori electorali credibili.

Parlamentul European cere izolarea politică a noii Dume a Rusiei

Rezoluția precizează că Parlamentul European nu recunoaște Duma de Stat drept organismul legislativ și reprezentativ legitim al Federației Ruse.

În acest sens, li se solicită tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să adopte aceeași politică de nerecunoaștere, să se abțină de la orice contact oficial cu noua Dumă și cu membrii acesteia și să se opună participării reprezentanților ruși la adunările interparlamentare internaționale.

Este condamnată, de asemenea, organizarea alegerilor rusești în teritoriile ocupate din Ucraina – Donețk, Herson, Luhansk și Zaporojie –, precum și în regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova și în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud din Georgia.

Alegeri fără opoziție și fără presă liberă în Rusia

Parlamentul European consideră că alegerile parlamentare din Rusia nu au fost nici libere, nici corecte și denunță încălcările electorale atribuite regimului condus de Vladimir Putin.

Potrivit rezoluției, scrutinul s-a desfășurat „fără candidați alternativi autentici, fără presă liberă, fără observatori credibili și fără libertăți politice”.

Opozanții regimului au fost „închiși, uciși sau forțați să plece în exil”, atrag atenția eurodeputații, care acuză autoritățile de la Moscova de distrugerea îndelungată și deliberată a ultimelor rămășițe ale democrației din Rusia.

Tootodată, Parlamentul European s-a opus și revenirii Rusiei la evenimente sportive și culturale internaționale, în condițiile de dinaintea războiului.

Sprijin pentru opoziția rusă

PE solicită statelor membre să introducă noi măsuri restrictive împotriva persoanelor și organizațiilor implicate în persecuțiile politice din Rusia și în continuarea războiului împotriva Ucrainei.

Printre persoanele vizate de solicitarea eurodeputaților se numără judecători, procurori, membri ai Comisiei Electorale Centrale a Rusiei și oficiali implicați în organizarea alegerilor în teritoriile ocupate.

De asemenea, sunt menționați reprezentanți ai Rosfinmonitoring, instituția federală rusă responsabilă de supravegherea financiară, precum și persoane implicate în reprimarea opozanților politici, atât în Rusia, cât și în afara granițelor acesteia.

Parlamentul European a cerut, totodată, continuarea sprijinului pentru forțele democratice ruse care se opun războiului împotriva Ucrainei.

În ce condiții ar putea fi reluate relațiile normale cu Rusia

Potrivit eurodeputaților, relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu pot reveni la normal fără o pace justă și durabilă în Ucraina.

Printre condițiile enumerate se află retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean, respectarea integrității teritoriale a Ucrainei, eliberarea prizonierilor de război și întoarcerea copiilor ucraineni deportați forțat.

Parlamentul European solicită, de asemenea, ca Rusia să plătească despăgubiri pentru distrugerile provocate și să fie trasă la răspundere pentru crimele comise împotriva Ucrainei.