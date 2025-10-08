Parlamentul European spune adio burgerilor și cârnaților vegetali. Termenii, oficial interziși!

Decizia a fost luată miercuri. Europarlamentarii au aprobat cu 355 de voturi pentru şi 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum „friptură vegetariană”, „cârnat vegetarian”, „burger vegetarian” şi „şuncă vegană”, potrivit Le Figaro.

Practic, europarlamentarii au votat pentru interzicerea utilizării termenilor precum friptură, cârnat şi hamburger pentru produse care nu conţin carne, astfel încât consumatorii să nu fie păcăliţi. Decizia apare în contextul în care produsele vegetariene care imită carnea au avut o creştere foarte mare în ultimii ani.

Măsura luată miercuri de PE va fi negociată cu statele europene.