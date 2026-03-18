Parlamentul scoțian a votat împotriva legalizării morții asistate

Parlamentul scoțian a votat împotriva legalizării sinuciderii asistate, după ce criticii și grupurile religioase au condus o campanie concertată pentru a bloca măsurile.
Laurentiu Marinov
18 mart. 2026, 07:42, Știri externe

Parlamentarii scoțieni au votat cu 69 de voturi la 57 pentru a respinge propunerile marți seară, cu o marjă mai mare decât se aștepta, în ciuda unei serii de amendamente de ultim moment menite să-i îmbuneze pe criticii proiectului de lege al deputaților, potrivit The Guardian.

Respingerea proiectului de lege a urmat unor dezbateri intense ce au durat patru zile, săptămâna trecută, despre protejarea corespunzătoare a persoanelor cu dizabilități și infirmi împotriva coerciției. În luna mai a anului trecut, se votase pentru a permite avansarea proiectului de lege spre examinare cu 70 de voturi pentru și 56 împotrivă.

Proiectul de lege paralel pentru Anglia și Țara Galilor, care a fost adoptat de majoritatea parlamentarilor din Camera Comunelor anul trecut, este acum așteptat să fie respins din cauza opoziției concertate din Camera Lorzilor, unde au fost depuse peste o mie de amendamente, ceea ce a dus la acuzații de obstrucționare a legilor.

Aceasta va însemna că nicio parte a Regatului Unit nu va avea drept la sinucidere asistată în viitorul apropiat, în ciuda popularității sale largi în rândul alegătorilor și a creșterii sale în alte națiuni bogate, inclusiv SUA și Australia.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
