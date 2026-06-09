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Pentagonul acuză gigantul tehnologic Alibaba și producătorul de mașini electrice BYD că au ajutat armata chineză

Pentagonul a adăugat pe lista sa de companii militare chineze mai multe companii importante, inclusiv gigantul tehnologic Alibaba , producătorul de mașini electrice BYD și motorul de căutare Baidu, împiedicându-le să obțină contracte de apărare din partea SUA.
Pentagonul acuză gigantul tehnologic Alibaba și producătorul de mașini electrice BYD că au ajutat armata chineză
Sursa foto: captură X
Laurentiu Marinov
09 iun. 2026, 07:44, Știri externe
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Lista, actualizată și publicată luni de Pentagon, sancționează companii chineze non-statale bine-cunoscute, care nu sunt considerate în mod tradițional a fi în sectorul apărării sau al securității. Aceasta reflectă o prudență crescândă față de strategia Beijingului de a valorifica puterea companiilor non-statale în scopuri militare relatează AP.

Creată în 2021 printr-un mandat al Congresului, lista urmărește să identifice companiile chineze pe care Pentagonul le consideră a avea legături cu armata chineză – nu doar cele controlate direct de armata și forțele de securitate chineze, ci și cele care contribuie la baza industrială de apărare a țării.

Când a actualizat lista anul trecut, Pentagonul a declarat că armata chineză a căutat să achiziționeze tehnologii avansate și expertiză dezvoltată de companii, universități și programe de cercetare chineze care „par a fi entități civile”.

Ambasada Chinei a acuzat luni SUA că „exagerează conceptul de securitate națională și întocmesc liste discriminatorii pentru a ataca companiile chineze”. Ambasada a precizat că firmele chineze respectă legile și reglementările țărilor în care își desfășoară activitatea. „SUA ar trebui să înceteze practicile lor greșite și să creeze un mediu echitabil, just și nediscriminatoriu pentru companiile chineze”, a declarat ambasada într-un comunicat.

Firmele contestă sancțiunile

Alibaba și Baidu au declarat că nu există nicio bază pentru includerea lor pe listă. „Alibaba nu este o companie militară chineză și nici nu face parte din vreo strategie de fuziune militară-civilă”, se arată într-un comunicat al companiei lider în comerț electronic. Baidu, care s-a extins în domeniul inteligenței artificiale și al taxiurilor autonome, a declarat că sugestia că este o companie militară este „complet nefondată”.

Lista din acest an a crescut la 188 de entități chineze, față de aproximativ 130 menționate de Pentagon anul trecut. Lista includea deja companii precum DJI, un important producător de drone de larg consum. Deși o companie de pe listă poate încă să facă afaceri în SUA, se confruntă cu daune la adresa reputației și ar putea fi supusă unor restricții suplimentare.

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