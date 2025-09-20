Pentagonul impune noi restricții presei. Jurnaliștii vor putea publica doar informații autorizate

Noile reguli, prezentate într-o notă internă distribuită reporterilor vineri, îi obligă să semneze o declarație pe propria răspundere prin care se angajează că nu vor publica nimic care nu este autorizat oficial, în caz contrar riscând să își piardă acreditările de presă.

Măsura Pentagonului este cea mai recentă inițiativă a administrației președintelui Donald Trump de a controla modul în care presa relatează despre politicile sale, după ce acesta a sugerat că articolele negative ar putea fi considerate „ilegale”, relatează AFP.

„Pentagonul rămâne angajat în transparență pentru a promova responsabilitatea și încrederea publică”, se arată în memoriu.

Totuși, documentul precizează că „informațiile trebuie să fie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat înainte de a fi difuzate, chiar dacă nu sunt clasificate”, ceea ce interzice practic materialele bazate pe surse.

Memoriul mai stabilește și limitări ample privind locurile unde jurnaliștii acreditați la Pentagon pot avea acces fără însoțitori oficiali, în vasta clădire militară din apropiere de Washington.

„Presa nu conduce Pentagonul, poporul o face”, a scris secretarul Apărării, Pete Hegseth, pe X.

Noile reguli apar la câteva luni după ce Hegseth a fost criticat dur pentru că a dezvăluit orele atacurilor aeriene americane asupra rebelilor Houthi din Yemen, într-un grup de chat Signal în care se afla și un jurnalist.

Mike Balsamo, președintele National Press Club, una dintre cele mai importante organizații ale jurnaliștilor din SUA, a condamnat măsurile și a cerut Pentagonului să le retragă.

„Dacă știrile despre armata noastră trebuie mai întâi aprobate de guvern, atunci publicul nu mai primește relatări independente. Primește doar ceea ce vor oficialii să vadă. Asta ar trebui să alarmeze fiecare american”, a scris Balsamo.