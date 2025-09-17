Persoanele intersex din Europa se confruntă cu violență și discriminare alarmante

Persoanele intersex din Europa se confruntă cu niveluri ridicate de excludere, violență și discriminare, arată un raport publicat miercuri de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

Potrivit documentului, 1 din 6 persoane intersex a fost agresată fizic doar în anul 2022, iar 1 din 3 a raportat agresiuni fizice sau sexuale în ultimii cinci ani, o rată de trei ori mai mare decât în rândul comunității LGBTIQ în ansamblu.

Raportul, bazat pe un sondaj online realizat în 2023 pe 1.920 de persoane intersex din 30 de țări ale UE și din Balcanii de Vest, arată că 57% dintre respondenți au trecut prin intervenții medicale pentru modificarea corpului fără consimțământ informat, iar 39% au fost supuși unor proceduri de „conversie” a genului.

FRA recomandă interzicerea acestor practici în întreaga Uniune.

Directorul FRA, Sirpa Rautio, a calificat situația drept „alarmantă”, cerând un răspuns urgent la campaniile de dezinformare online și la climatul de intoleranță care vizează persoanele intersex.

Raportul mai evidențiază că 53% dintre cei chestionați au avut gânduri suicidare în anul anterior studiului.