Eurobarometru: Războiul din Ucraina, principala provocare cu care se confruntă UE

Potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash privind „Provocările şi priorităţile UE”, respectarea democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept (36 %) şi puterea economică, industrială şi comercială a UE (31 %) rămân principalele puncte forte ale Uuniunii, urmate de bunele relaţii şi solidaritatea dintre statele membre (28 %).

Întrebaţi despre valori, peste jumătate dintre europeni afirmă că UE, mai degrabă decât alte ţări din lume, întruchipează cel mai bine respectul pentru drepturile şi valorile fundamentale şi pentru libertatea de exprimare (55 % pentru fiecare), ca şi pentru egalitatea şi bunăstarea socială (52 %).

Războiul din Ucraina rămâne principala provocare actuală cu care se confruntă UE, menţionată de 47 % dintre europeni.

La întrebarea privind provocările globale pentru viitorul UE, conflictele din lume reprezintă problema cea mai menţionată (41 %), urmate de migraţia neregulamentară (35 %) şi de schimbările climatice şi de mediu (31 %). A patra chestiune ca importanţă este una nouă, şi anume riscul ca UE să îşi piardă vocea şi influenţa pe scena mondială (30 %).

Sondajul Eurobarometru a fost realizat în perioada 3-10 septembrie 2025 în cele 27 de state membre. Un număr de 25 893 de cetăţeni ai UE au răspuns online la chestionar.