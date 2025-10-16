Șeful MI5: Marea Britanie se confruntă cu amenințări din partea Rusiei, Iranului și a teroriștilor

Directorul general al MI5, Ken McCallum, a declarat că a existat o creștere de 35% a numărului de persoane investigate pentru activități care reprezintă o amenințare la adresa statului, afirmând că națiunile ostile recurg în mod constant la metodele „urâte” utilizate de obicei de teroriști.

McCallum a declarat că agenția sa a deconspirat „o serie de comploturi de supraveghere cu intenții ostile” din partea Rusiei și a urmărit peste 20 de comploturi potențial letale susținute de Iran.

„În 2025, MI5 se confruntă cu un volum și o varietate mai mare de amenințări din partea teroriștilor și a actorilor statali decât am văzut vreodată”, a spus el.

Spionaj în favoarea Rusiei

La începutul lui 2025, șase bulgari au fost închiși pentru spionaj în favoarea Rusiei, după ce au efectuat activități de supraveghere în numele acesteia, iar cinci bărbați au fost condamnați pentru incendierea unor afaceri legate de Ucraina în Londra, fapt despre care oficialii britanici au afirmat că a fost ordonat de grupul de mercenari rus Wagner, potrivit Reuters.

„Împreună cu partenerii noștri din Europa, MI5 va continua să îi detecteze pe cei care primesc ordine de la bandiții ruși”, a declarat McCallum.

„Și vom continua să urmărim urmele până la cei care dau ordinele, care se imaginează că sunt anonimi și de negăsit în spatele ecranelor lor. Nu sunt”.

El a spus că China este vinovată de spionaj cibernetic, de atragerea academicienilor în China, de interferența secretă în viața publică a Regatului Unit și de hărțuirea disidenților pro-democrație din Marea Britanie.

În ceea ce privește Iranul, el a spus că Teheranul încearcă „disperat” să-și reducă la tăcere criticii din întreaga lume și a citat modul în care Australia a dezvăluit implicarea Iranului în comploturi antisemite, iar autoritățile olandeze au dezvăluit o tentativă eșuată de asasinat.

„Al Qaeda și Statul Islamic devin din nou mai ambițioase, profitând de instabilitatea din străinătate pentru a-și consolida poziția”, a spus el.