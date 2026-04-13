Péter Magyar cere demisia „marionetelor lui Orbán"

Péter Magyar cere demisia „marionetelor lui Orbán”

Péter Magyar a cerut demisia imediată a președintelui Ungariei și a tuturor liderilor de stat numiți de Viktor Orbán. În discursul de victorie de la Budapesta, viitorul premier a promis revenirea Ungariei în Europa și deblocarea miliardelor de euro din fondurile UE înghețate.
Péter Magyar cere demisia „marionetelor lui Orbán”
Andreea Tobias
13 apr. 2026, 10:08, Știri externe

Magyar a vorbit în fața a câteva mii de susținători în centrul Budapestei, după victoria zdrobitoare în fața Fidesz.

Cu aproape 99% din voturi numărate, Tisza obține 138 de mandate în parlamentul de 199 de membri. Fidesz păstrează 55 de mandate, notează Euronews.

„Ungaria va fi din nou un aliat puternic, care va reprezenta interesele maghiare. Locul țării noastre este în Europa”, a declarat Magyar.

Primele călătorii în străinătate îl vor duce la Varșovia și Viena. Urmează apoi Bruxelles, unde intenționează să convingă UE să deblocheze fondurile înghețate. „Vom aduce acasă fondurile UE care se cuvin poporului maghiar”, a spus el.

Aderarea la Parchetul European, printre primele promisiuni

Magyar a promis restabilirea sistemului de frâne și contraponderi. A anunțat aderarea la Parchetul European, organismul care investighează infracțiunile financiare transnaționale. „Vom garanta funcționarea democratică a țării noastre”, a spus el.

„Plecați. Nu așteptați până când îi vom trimite noi”

Magyar a cerut demisia imediată a președintelui Tamás Sulyok, după ce acesta l-a invitat să formeze guvernul. A transmis același mesaj șefilor Curții Supreme, Curții Constituționale, Curții de Conturi, Oficiului Justiției, Oficiului Concurenței și Autorității pentru Media.

„Îndemn toate marionetele care au fost la putere în ultimii 16 ani să facă același lucru. Plecați, plecați. Nu așteptați până când îi vom trimite noi”, a spus Magyar.

El l-a îndemnat și pe Orbán să se abțină de la orice măsură care ar limita competențele viitorului guvern în perioada de tranziție.

Recomandarea video

