Petrolierele iraniene au traversat zona de blocadă a SUA

„Cel puțin două supertancuri aparținând Companiei Naționale Iraniene de Tancuri (NITC), numite Diona și Hero2, au traversat perimetrul blocadei Marinei SUA transportând un total de 3,8 milioane de barili de țiței iranian”, a relatat site-ul X, adăugând ulterior că și un al treilea tanc iranian a traversat-o. „Acestea sunt primele exporturi de țiței ale Iranului în două luni”, a menționat acesta.

TankerTrackers specifică că a analizat semnalul de la transponderele AIS ale navelor, pe care l-a comparat marți cu imagini din satelit, potrivit Le Figaro.

Guvernul iranian a indicat marți că blocada americană asupra porturilor iraniene, în vigoare de aproximativ două luni, a fost ridicată, înainte de semnarea unui acord cu Statele Unite, programată pentru vineri.

Statele Unite și Iranul vor semna vineri,în Elveția, memorandumul de înțelegere pentru a pune capăt conflictului, punctul de plecare pentru două luni de negocieri, mult așteptata redeschidere a Strâmtorii Hormuz fiind primul pas.

O cincime din petrolul mondial tranzitează în mod normal prin această trecere maritimă strategică, care a fost blocată de Teheran după primele atacuri israeliano-americane împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie. După ce a scăzut deja brusc în ultimele zile, prețul țițeiului Brent, referința globală, a scăzut marți sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul lunii martie.