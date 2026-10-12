Petrolul se ieftinește după anunțul lui Donald Trump privind armistițiul energetic între Rusia și Ucraina

Prețurile petrolului au scăzut luni, datorită așteptărilor privind o creștere a aprovizionării din Rusia, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Ucraina și Rusia au convenit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, potrivit Reuters.

Anunțul a venit după un acord între SUA și Moscova privind furnizarea de motorină.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 11 cenți, sau 0,11%, ajungând la 104,61 dolari pe baril la ora 06:27, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate se situa la 91,36 dolari pe baril, în scădere cu 49 de cenți, sau 0,53%.

Ambele indici de referință au înregistrat scăderi de peste 1% la începutul sesiunii.

Contractele futures pentru motorină de la ICE au scăzut cu 3%, până la 1.436 de dolari pe tonă metrică, după ce Trump a spus vineri că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone metrice de motorină, echivalentul a 2,25 milioane de barili, pentru piețele din SUA și din alte țări.

Rusia ar urma să mai furnizeze 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone „imediat după aceea”, a adăugat Donald Trump.

Consumul mondial de motorină este estimat la aproape 29 de milioane de barili pe zi, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Președintele american a anunțat, de asemenea, în mod neașteptat, duminică, faptul că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu energetic.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă că încă așteaptă detalii despre acord, iar în tot acest timp, Rusia nu a făcut niciun comentariu.

Anunțurile au redus o parte din presiunea imediată asupra aprovizionării, a declarat Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade.

„Rămân semne de întrebare cu privire la validitatea și durabilitatea unui astfel de armistițiu, iar fără dovezi mai clare că acesta se va menține efectiv, amploarea reducerii prețurilor va rămâne probabil limitată”, a adăugat el.