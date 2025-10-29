Pietonii din Slovacia obligați să respecte o limită maximă de viteză pe trotuare

Guvernul, format din social-democrați populiști și ultranaționaliști, susține că măsura vizează creșterea siguranței pietonilor și prevenirea coliziunilor cu trotinete electrice, biciclete sau alte vehicule motorizate pe trotuare, scrie EFE.

O persoană obișnuită merge pe jos cu un ritm de 4 până la 6 kilometri pe oră, în timp ce trotinetele electrice sunt proiectate pentru viteze între 20 și 25 de kilometri pe oră sau chiar mai mari.

Începând cu ianuarie 2026

Noua regulă, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 , a fost criticată de opoziția progresistă , care consideră că va alunga pietonii de pe trotuare, eșuând astfel să rezolve problemele de siguranță ale acestora.

Opoziția a cerut, de asemenea, guvernului să își îndeplinească promisiunile electorale privind mobilitatea cu bicicleta, inclusiv creșterea numărului de piste pentru biciclete.

Pentru opoziție, cea mai mare amenințare la adresa pietonilor sunt mașinile, nu bicicletele sau trotinetele, și a menționat că doar trei coliziuni pieton- trotinete au fost înregistrate în statisticile accidentelor din 2024 .

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste de biciclete sigure, nu de limite de viteză absurde care nici măcar nu pot fi impuse fizic. La o astfel de viteză, un biciclist abia își poate menține echilibrul”, a spus un congresman progresist.