Pinguinul Imperial a intrat oficial pe lista speciilor pe cale de dispariție

Decizia marchează o retrogradare de la statutul de specie „aproape amenințată” și reflectă impactul tot mai puternic al schimbărilor climatice asupra Pinguinului Imperial.

Specialiștii avertizează că încălzirea globală, provocată de activitățile umane, afectează direct stratul de gheață marină din Antarctica, esențial pentru supraviețuirea Pinguinului Imperial.

Pinguinii imperiali depind complet de gheață pentru reproducere, hrănire și creșterea puilor, însă aceasta se topește mai devreme și se reduce constant de la an la an.

Potrivit estimărilor IUCN, dacă tendințele actuale continuă, populația de pinguini imperiali ar putea scădea cu până la 50% în următoarele decenii.

20.000 de adulți au dispărut în 9 ani

„Cea mai mare amenințare pentru specie este schimbarea climatică indusă de activitatea umană”, a comentat Philip Trathan, expert implicat în evaluare.

Datele colectate prin imagini satelitare arată deja un declin semnificativ: aproximativ 20.000 de adulți au dispărut între 2009 și 2018, ceea ce reprezintă circa 10% din populația totală.

În același timp, întinderea gheții marine din Antarctica se află la niveluri minime record din 2016.

Ei depind de gheața marină

Pinguinii imperiali au o biologie unică, adaptată condițiilor extreme.

Ei se reproduc iarna, direct pe gheața marină, iar masculii protejează ouăle ținându-le pe picioare, sub un pliu de piele.

Fără un strat stabil de gheață, ciclul lor de viață este pus în pericol.

IUCN atrage atenția că situația nu este izolată. Alte specii din Antarctica sunt, de asemenea, afectate.

Speciile antarctice se află sub o presiune fără precedent

Populația leilor de mare antarctici a scăzut cu peste 50% din 1999, în principal din cauza reducerii resurselor de hrană, pe fondul modificărilor climatice.

De asemenea, o specie de mamifer mic, afectată de gripa aviară transmisă de păsări migratoare, a fost reclasificată ca vulnerabilă.

Reprezentanții organizației consideră că aceste evoluții sunt un semnal de alarmă major și cer măsuri urgente la nivel global pentru combaterea schimbărilor climatice.

Antarctica, spun aceștia, joacă un rol esențial în stabilizarea climei planetei și adăpostește ecosisteme unice, aflate acum sub presiune fără precedent.