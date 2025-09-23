Planul lui Trump privind viza de 100.000 de dolari ar putea afecta cel mai mult aceste companii

Companiile de consultanţă indiene vor fi cele mai afectate, conform CNBC.

Infosys conduce detaşat cu o medie de 3.751 de aprobări anuale între 2015-2024, urmată de Cognizant Technology Solutions cu 2.457 şi Tata Consultancy Services cu 2.221.

Printre firmele americane, Deloitte are cele mai multe aprobări (1.723 în medie), urmată de IBM (1.272) şi Accenture (1.197). Analiştii estimează că Cognizant va avea cel mai mare impact financiar – scăderea marjelor cu 25 de puncte de bază şi a profitului pe acţiune cu 1,5%.

Accenture va resimţi un impact mai mic, de sub 5 puncte de bază la marje şi 0,25% la profitul pe acţiune, deoarece numărul cererilor sale a scăzut semnificativ în ultimii ani.

Acţiunile acestor companii au avut deja un an dificil – Infosys a scăzut cu 22%, Cognizant cu 11%, iar Accenture cu peste 31% de la începutul anului 2025.