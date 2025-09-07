Poliția franceză a arestat un adolescent suspectat că plănuia atacuri teroriste

Adolescentul a fost arestat luni, la locuința părinților săi din regiunea Sarthe și a suferit răni ușoare încercând să scape de poliție. Vineri, el a fost pus sub acuzare și încarcerat, potrivit surselor AFP.

La percheziție, anchetatorii au descoperit un jurământ de loialitate față de gruparea Stat Islamic, precum și o listă cu școli din Le Mans, alături de mențiuni despre cantități de lichide ce ar fi putut fi folosite la fabricarea de dispozitive incendiare sau explozivi.

Potrivit investigației, adolescentul viza ambasadele Israelului, Marii Britanii și Statelor Unite, Ministerul francez de Interne, mai multe redacții din Paris, precum și Parlamentul European de la Strasbourg.

Una dintre surse a precizat că tânărul a recunoscut planurile și a declarat că era hotărât să le ducă la capăt, deși nu trecuse la fapte, întrucât era vorba despre atacuri de amploare.

În ultimii ani, autoritățile franceze au avertizat asupra implicării crescânde a minorilor în acțiuni radicale. Parchetul antiterorist din Franța a raportat 15 cazuri în 2023, 18 în 2024 și 11 doar în prima jumătate a lui 2025. Cu acest dosar, numărul minorilor implicați anul acesta ajunge la cel puțin 14.