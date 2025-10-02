Suspectul, identificat ca fiind Volodimir Z., a fost reținut în septembrie în orașul Pruszkow, din centrul-estul Poloniei. El este căutat în baza unui mandat de arestare european emis de un tribunal german în 2024.

Vestea vine în contextul în care guvernul german continuă ancheta privind sabotarea din 2022 a conductelor de gaze naturale Nord Stream 1 și 2, care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică.

Siemoniak a calificat cazul ca fiind „extrem de grav”, afirmând că este necesară o anchetă aprofundată, potrivit The Kyiv Independent.

El a adăugat că decizia privind extrădarea trebuie luată de un tribunal, care are la dispoziție 100 de zile pentru a decide dacă să-l extrădeze pe cetățeanul ucrainean, potrivit Onet.

Între timp, Marcin Przydacz, secretar de stat polonez și șef al Biroului de politică internațională, a declarat că autoritățile ar trebui să examineze temeiul juridic al extrădării și să ia în considerare consecințele politice ale unei astfel de decizii. El a adăugat că această măsură ar putea afecta relațiile dintre Polonia și Ucraina.

„Dacă este într-adevăr adevărat că această persoană a dat dovadă de curaj și determinare pentru a face Europa mai sigură, atunci obiectivele acțiunilor sale, care vorbesc în favoarea sa, trebuie cu siguranță luate în considerare”, a spus oficialul.

Ce susțin autoritățile germane

Autoritățile germane susțin că au descoperit dovezi directe care leagă suspectul ucrainean de explozia conductei Nord Stream.

Suspectul este un instructor de scufundări care ar fi navigat din orașul german Rostock către Marea Baltică pe un iaht în septembrie 2022, apoi s-ar fi scufundat și ar fi plasat explozibili pe conducta subacvatică.

În august, un alt cetățean ucrainean, Serhii Kuznietsov, a fost arestat în Italia, fiind suspectat de implicare în explozia conductei Nord Stream. El este acuzat că se afla la bordul iahtului folosit în timpul operațiunii de sabotaj.

Occidentul și Kievul au aruncat vina pe Rusia în urma exploziilor de la Nord Stream.