Polonia: Şase persoane au fost acuzate de sabotaj pentru servicii de informaţii străine

Procuratura din Polonia a anunţat miercuri că grupul de şase persoane este acuzat de sabotaj, trafic de arme şi droguri, precum şi alte infracţiuni grave. Potrivit autorităţilor, acţiunile ar fi fost comandate de servicii de informaţii străine, cu scopul de provoaca nelinişte.

Ancheta a pornit de la cazul unui cetăţean ucrainean, Serhii S., condamnat mai devreme în acest an pentru planificarea unui sabotaj în favoarea Rusiei, iar probele obţinute au indicat existenţa unei reţele criminale organizate care recruta şi coordona astfel de acţiuni în Polonia.

Printre acţiunile menţionate în dosar se numără incendierea unui restaurant din Gdynia în 2023, o tentativă de incendiere a unui depozit din Gdansk, în martie 2024 şi incendierea unui depozit de paleţi din Marki, în aprilie 2024.

Autorităţile de la Varşovia consideră că rolul lor în sprijinirea Ucrainei atrage activitatea serviciilor de informaţii străine, acuzând în mai multe rânduri Rusia şi Belarus de sabotaj. Moscova şi Minsk au negat, de mai multe ori, aceste acuzaţii.