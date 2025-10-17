Portugalia: Parlamentul a votat o lege care interzice vălurile faciale

Potrivit proiectului de lege, aprobat vineri, persoanele care poartă astfel de articole vestimentare în spațiul public riscă amenzi de la 200 până la 4.000 de euro.

Excepții de la legislație votată vor fi făcute în avioane, spații diplomatice și lăcașuri de cult.

Dacă va fi promulgată, legea va alinia Portugalia altor state europene, precum Franța, Austria, Belgia și Țările de Jos, care au introdus anterior interdicții similare.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa are însă posibilitatea de a retrimite legea la Curtea Constituțională sau de a o respinge prin veto.

Liderul Chega, Andre Ventura a susținut: „Astăzi le protejăm pe membrele parlamentului, fiicele dumneavoastră, fiicele noastre, de a fi nevoite să poarte burqa în această țară într-o zi”.