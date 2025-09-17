Prima pagină » Știri externe » Posibilă vizită a lui Xi Jinping la summitul APEC. Anunțul Ministrului de Externe sud-coreean

Posibilă vizită a lui Xi Jinping la summitul APEC. Anunțul Ministrului de Externe sud-coreean

Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat miercuri că președintele Chinei, Xi Jinping, este așteptat să participe luna viitoare la summitul APEC din Coreea de Sud, subliniind că va discuta acest subiect la întâlnirea de la Beijing cu omologul său chinez, potrivit Yonhap.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 sept. 2025, 06:47, Știri externe

Declarațiile lui Cho au fost făcute înaintea plecării sale în China unde urmează să unde urmează să aibă primele discuții diplomatice după ce noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung.

Guvernul de la Seul consideră că o vizită a lui Xi ar putea consolida stabilitatea relațiilor bilaterale și ar permite abordarea unor subiecte cheie precum denuclearizarea Coreei de Nord și relansarea dialogului inter-coreean.

Deși autoritățile de la Beijing nu au anunțat oficial participarea la forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, liderul chinez este așteptat să participe la summit.

„Din câte înţeleg, preşedintele Xi va vizita Coreea de Sud pentru summitul APEC”, a declarat șeful diplomației de la Seul.