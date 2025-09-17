Posibilă vizită a lui Xi Jinping la summitul APEC. Anunțul Ministrului de Externe sud-coreean

Declarațiile lui Cho au fost făcute înaintea plecării sale în China unde urmează să unde urmează să aibă primele discuții diplomatice după ce noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung.

Guvernul de la Seul consideră că o vizită a lui Xi ar putea consolida stabilitatea relațiilor bilaterale și ar permite abordarea unor subiecte cheie precum denuclearizarea Coreei de Nord și relansarea dialogului inter-coreean.

Deși autoritățile de la Beijing nu au anunțat oficial participarea la forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, liderul chinez este așteptat să participe la summit.

„Din câte înţeleg, preşedintele Xi va vizita Coreea de Sud pentru summitul APEC”, a declarat șeful diplomației de la Seul.