Premierul Moldovei se retrage din politică. Funcția de premier rămâne vacantă pentru următorul guvern

Recean a declarat că va renunța și la viața politică. Astfel, după învestirea noului Guvern, actualul premier, care a acces în Parlament pe listele PAS, își va depune și mandatul de deputat.

„În mandatul actualului Guvern am făcut tot ce era necesar ca Republica Moldova să se așeze în rândul statelor puternice ale lumii. Următorul mandat trebuie să fie despre creștere economică. Am fost onorat de încrederea PAS și de intenția de a-mi oferi un nou mandat de premier, dar decizia mea este alta. Nu am intenționat să rămân în politică, așa că mandatul meu se încheie odată cu mandatul actualului Parlament. Nu voi continua să fiu în viața publică și politică, voi depune mandatul de deputat și, după asta, merg să-mi continui parcursul profesional. Voi continua, însă, să ajut echipa” a declarat Recean, potrivit deschide.md.

El a ținut să le mulțumească instituțiilor statului, care au dat dovadă de reziliență în această perioadă dificilă și au reușit să mențină R. Moldova democratică și ancorată puternic în parcursul său european.

Igor Grosu, mulțumiri pentru toate eforturile depuse

La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat regretul că Recean a decis să părăsească politica și i-a mulțumit pentru eforturile depuse în cei doi ani și jumătate de mandat în fruntea Guvernului.

„Vă mulțumim că, acum doi ani și jumătate, ați acceptat invitația de a vă alătura echipei. Mi-aș dori să continuăm împreună.PAS a reușit să obțină o majoritate parlamentară și intenția noastră era să-l înaintăm în calitate de candidat pe domnul Recean. Domnul premier ne-a anunțat că mandatul lui se încheie aici. Vă mulțumim pentru că ați depus foarte mult suflet. Ne-a fost greu să auzim această decizie. O respectăm și sunt sigur că, indiferent de ipostază, veți rămâne alături de noi” a declarat Grosu.

Șeful legislativului a evitat să spună care este candidatura PAS pentru funcția de premier și dacă vor fi modificări în următorul legislativ.

„Vă rog să mă înțelegeți că nu vă pot da nume acum. Pot să vă spun doar că PAS va merge, la momentul oportun, la consultări cu doamna președintă, unde va prezenta candidatul pe care îl considerăm potrivit” a notat acesta.

Igor Grosu a mai menționat că unii membri ai actualului Guvern, care au avut performanțe, ar trebui să rămână în funcții, însă PAS va asculta de opinia candidatului pentru funcția de premier.

În urma alegerilor de pe 28 septembrie, PAS a acumulat 50,2% din sufragii și și-a asigurat 55 de fotolii în viitorul Parlament. Rezultatele scrutinului urmează să fie validate, în această joi, de Curtea Constituțională.