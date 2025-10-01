Bolojan, întâlnire cu Igor Grosu: România sprijină ferm integrarea europeană a Rep. Moldova

Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Discuțiile au vizat situația politică de la Chișinău după recentele alegeri parlamentare, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană.

Șeful Executivului român l-a felicitat pe Igor Grosu pentru victoria PAS și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale și consolidarea sprijinului ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și aderarea acesteia la Uniunea Europeană.