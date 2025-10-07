Premierul slovac Fico a anunțat un acord cu SUA privind un nou reactor nuclear. La ce preț se ridică proiectul

Fico a anunțat acordul de mai multe miliarde de dolari în timpul unui discurs rostit la o conferință nucleară anuală din capitala slovacă.

El a declarat că noul reactor va fi construit la centrala nucleară existentă din Jaslovské Bohunice, în vestul Slovaciei, va avea o putere de peste 1.000 de megawați și va fi deținut integral de stat, potrivit AP.

Nu a fost clar când cele două guverne vor semna acordul.

Fico nu a oferit mai multe detalii, dar guvernul său a aprobat anul trecut un plan pentru o unitate nucleară de 1.200 de megawați la locul unde compania dominantă Slovenské Elektrárně (centralele electrice slovace) operează în prezent două unități nucleare. Costul proiectului a fost estimat să ajungă până la 17,5 miliarde de dolari.

Slovacia se bazează pe energia nucleară în mare parte

Guvernul a planificat inițial să găsească constructorul în cadrul unei licitații publice, dar recent a declarat că negociază un acord direct cu compania americană Westinghouse.

Slovacia se bazează în mare măsură pe energia nucleară și produce în prezent peste 80% din energia sa electrică la două centrale nucleare.

Planul slovac reflectă expansiunea nucleară recentă în Europa Centrală și de Est. Republica Cehă vecină a semnat un contract cu KHNP din Coreea pentru construirea a încă două reactoare nucleare.

Polonia a încheiat un acord cu Westinghouse pentru construirea primei sale centrale nucleare, în timp ce gigantul energetic rus Rosatom urmează să construiască alte două reactoare în Ungaria.