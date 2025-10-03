Premiile Nobel 2025 încep luni. Trump, din nou în discuție pentru Premiul pentru Pace

Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum şi de politicieni din străinătate, începând cu 2018. Numele său a fost propus şi în decembrie de o congresmenă republicană pentru intermedierea Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi unele state arabe, potrivit AP.

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un om de afaceri şi chimist suedez din secolul al XIX-lea. Acesta a deţinut peste 300 de brevete, dar faima sa înainte de premii era inventarea dinamitei prin amestecarea nitroglicerinei cu un compus care făcea explozibilul mai stabil.

Niciuna dintre nominalizări nu este anunţată de comitetele respective ale premiilor, iar statutele Nobel interzic judecătorilor să discute deliberările lor timp de 50 de ani. Însă cei care fac nominalizările pot alege să îşi facă publice recomandările.

O persoană nu se poate auto-nominaliza, deşi poate fi nominalizată de mai multe ori de către alte persoane – inclusiv de către membrii juriului fiecărui premiu.

Fiecare comitet al premiului funcţionează puţin diferit, dar toate se străduiesc să onoreze dorinţa lui Nobel ca câştigătorii să fi adus beneficii omenirii.

Comitetul premiului pentru pace este singurul care recompensează în mod regulat realizările obţinute în anul precedent – iar premiul este singurul acordat la Oslo, Norvegia. În cazul premiilor pentru ştiinţă, acordate la Stockholm, câştigătorii trebuie adesea să aştepte zeci de ani pentru ca munca lor să fie recunoscută de juriul Premiului Nobel, care vrea să se asigure că orice descoperire rezistă testului timpului.

Anunţurile Premiilor Nobel pentru Medicină din 2025 încep luni, odată cu anunţul premiului pentru medicină de către o comisie de la Institutul Karolinska din Stockholm.

Anunţurile Nobel continuă cu premiul pentru fizică marţi, premiul pentru chimie miercuri şi premiul pentru literatură joi. Premiul Nobel pentru Pace va fi anunţat vineri, iar Premiul Nobel pentru Ştiinţe Economice pe 13 octombrie.

Premiile vor fi decernate pe 10 decembrie, comemorarea morţii lui Nobel.

Fiecare premiu este dotat cu o sumă de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), iar câştigătorii primesc, de asemenea, o medalie de aur de 18 carate şi o diplomă.