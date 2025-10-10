Premiul Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri. Va obține Trump prestigiosul trofeu?

Decizia comitetului norvegian a fost luată luni, înainte de acordul de încetare a focului și schimbul de ostatici în Gaza. Experții consideră puțin probabil ca numele lui Trump să fie citit vineri, în pofida promovării intense a candidaturii sale.

Comitetul ar putea, în schimb, să evidențieze rețele de voluntari din Sudan, organizații ONU precum UNHCR sau UNICEF, organizații umanitare cum sunt Crucea Roșie sau Medici fără Frontiere, ori chiar jurnaliști, în contextul unui an cu un număr record de victime în rândul lucrătorilor media, majoritatea în Gaza.

Experți subliniază că acțiunile lui Trump – retragerea SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris, războiul comercial cu aliații, admirația pentru lideri autoritari – contravin spiritului testamentului lui Alfred Nobel, care sublinia realizările în materie de pace, dezarmare și cooperare internațională.

Comitetul Nobel norvegian, format din cinci membri, urmează un proces deliberativ anual, în care candidații sunt analizați în detaliu. Nominalizările trebuie să fie depuse până la 31 ianuarie, iar decizia finală este, de regulă, luată în august sau septembrie, dar poate fi amânată, cum s-a întâmplat anul acesta.

Joergen Watne Frydnes, președintele comitetului, a declarat pentru Reuters: „Toți politicienii își doresc Premiul Nobel pentru Pace. Noi lucrăm la fel cum am făcut întotdeauna, concentrându-ne pe idealurile pe care acest premiu le susține”.