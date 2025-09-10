Preşedinta Comisiei Europene a anunţat că nu va face compromisuri privind reglementările Big Tech

„Vreau să fie foarte clar un lucru: fie că vorbim de reglementări de mediu sau digitale, ne stabilim propriile standarde, propriile reguli”, a afirmat şefa executivului european susţinând dreptul comunitar de e a stabili propriile reguli în materie de mediu şi digitalizare.

La finalul lunii august, Trump a ameninţat cu impunerea de tarife împotriva ţărilor care aplică legislaţia UE în domeniul digital, legi precum Legea Serviciilor Digitale şi Legea Pieţelor Digitale, motivând că această legislaţie afectează companiile tehnologice americane.

Anterior, alţi oficiali europeni au susţinut că UE ar trebui să renegocieze acordul comercial cu Statele Unite, dacă liderul de la Casa Albă pune în aplicare ameninţările.