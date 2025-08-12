Prima pagină » Știri externe » Președintele Braziliei a discutat cu Xi Jinping despre BRICS și relațiile bilaterale

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat luni cu omologul său chinez Xi Jinping, anunță biroul său. Cei doi au discutat timp de o oră despre relațiile bilaterale și rolul grupului de state BRICS, potrivit Reuters
Sursa; Hepta/Mediafax Foto
Iris Duțescu
12 aug. 2025

„Ambii au fost de acord cu privire la rolul G20 și BRICS în apărarea multilateralismului”, a declarat președinția chineză într-un comunicat. „Ambii președinți au subliniat, de asemenea, dorința lor de a continua identificarea de noi oportunități de afaceri între cele două economii”, se mai arată în comunicat.

Lula a declarat săptămâna trecută că va iniția o discuție cu țările BRICS despre modul în care să abordeze tarifele impuse de Trump, după ce acesta a calificat grupul drept „anti-american” și l-a amenințat cu tarife suplimentare.