Președintele Columbiei condamnă atacurile SUA asupra presupuselor nave de trafic de droguri: „Asta s-ar numi crimă”

El a cerut, de asemenea, inițierea unor proceduri penale împotriva oficialilor americani dacă anchetele vor constata că columbienii au fost uciși în atacuri.

Președintele Donald Trump a considerat atacurile, care se pare că au ucis 17 persoane de la începutul acestei luni, ca fiind necesare pentru a opri fluxul de fentanil și alte narcotice ilegale în SUA.

Experții juridici și legislatorii însă, s-au întrebat dacă acestea încalcă legile internaționale privind drepturile omului.

„De ce să lansezi o rachetă dacă ai putea pur și simplu să oprești barca și să arestezi echipajul?”, a spus Petro. „Asta s-ar numi crimă.”