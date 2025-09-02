Președintele Israelului se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Anunțul a fost făcut de președinția israeliană printr-un comunicat emis marți, iar potrivit acestuia, Herzog se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, dar și cu șeful diplomației de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin. Acesta va mai vizită și Arhiva și Biblioteca Vaticanului.

Discuțiile dintre cei doi se vor concentra pe eliberarea ostaticilor, combaterea antisemitismului la nivel global și protejarea comunităților creștine din Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, suveranul pontif a lansat un apel către comunitatea internațională pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas.

Noul papă a adoptat o atitudine mai rezervată față de predecesorul său, Papa Francis care sugerase că acțiunile Israelului ar putea fi investigate ca genocid.