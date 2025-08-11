Prețul aurului scade cu 1%, cu ochii pe întâlnirea dintre Trump și Putin

Prețul aurului a scăzut cu peste 1% luni, deoarece întâlnirea care se apropie dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, a stimulat încrederea investitorilor în potențialele progrese către pacea din Ucraina, determinându-i să se îndepărteze de activele considerate refugiu, scrie Baha.

Investitorii au ținut cont și de rapoartele privind impunerea de către administrația Trump a unui tarif la importurile de lingouri de aur de un kilogram, ceea ce a determinat ca contractele futures pe aur să atingă un maxim istoric săptămâna trecută.

Aurul a scăzut cu 1,02%, ajungând la 3.363,62 dolari la ora 3:02 a.m. ET, iar argintul a scăzut cu 0,99%, ajungând la 38,00 dolari un minut mai târziu. Platina a scăzut cu 0,76%, ajungând la 1.328,40 dolari la ora 3:03 a.m. ET, în timp ce paladiul a crescut cu 0,15%, ajungând la 1.118,40 dolari în același timp.