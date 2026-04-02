Prețul petrolului crește, iar bursele asiatice scad după ce Trump a declarat că SUA vor lovi Iranul cu putere și vor „duce treaba la bun sfârșit”

Prețul petrolului a crescut cu peste 4%, iar bursele asiatice au înregistrat scăderi după ce președintele american Donald Trump a declarat, în primul său discurs național de la începutul conflictului cu Iranul, că Statele Unite vor continua să lovească Iranul cu toată forța.
Daiana Rob
02 apr. 2026, 06:58, Știri externe

Indicele Nikkei 225 din Tokyo a scăzut cu 1,4%, ajungând la 53.004,81 puncte, în prima parte a ședinței de tranzacționare din Asia de joi, potrivit Associated Press. 

Indicele Kospi din Coreea de Sud a pierdut 3,4%, ajungând la 5.292,36 puncte. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 0,8%, ajungând la 25.082,59 puncte.

Contractele futures din SUA au scăzut cu peste 0,9%.

Prețurile petrolului au crescut brusc în urma declarațiilor lui Trump. Țițeiul Brent, standardul internațional, a urcat cu 5%, ajungând la 106,22 dolari pe baril. Țițeiul de referință din SUA a crescut cu 4,2%, ajungând la 104,36 dolari pe baril.

Prețul aurului a scăzut cu 2%, ajungând la 4.718,90 dolari pe uncie.

Reamintim că, în discursul său susținut, miercuri seară, preșdintele american a afirmat că Statele Unite „duce treaba la bun sfârșit” în Iran în curând, întrucât „obiectivele strategice principale sunt pe cale de a fi îndeplinite”, iar operațiunile militare s-ar putea încheia în curând.

Trump nu a menționat termenul limită pe care l-a stabilit pentru ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă esențială pentru transportul global de petrol și gaze, după ce a amenințat Iranul cu atacuri ale SUA asupra infrastructurii sale energetice în cazul în care strâmtoarea nu va fi redeschisă. El nu a oferit o soluție clară pentru a pune capăt întreruperilor de aprovizionare care au dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie.

Cu toate acestea, reamintim că miercuri, bursele au crescut, după ce Trump a anunțat, marți, că armata americană ar putea încheia ofensiva în două – trei săptămâni. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,7%, ajungând la 6.575,32. Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%, ajungând la 46.565,74, iar indicele compozit Nasdaq a urcat cu 1,2%, ajungând la 21.840,95.

