Prim-ministrul Mark Carney spune că SUA încearcă să divizeze Canada

Votul nu este un referendum direct privind independența. Alberta, care deține a patra cea mai mare rezervă dovedită de petrol din lume, va decide dacă va rămâne provincie sau va instrui guvernul să înceapă procesul legal în vederea unui viitor referendum privind separarea, potrivit AP.

„Acest referendum vine în cel mai prost moment posibil”, a declarat Carney la un miting pro-Canada de amploare din Calgary. „Lumea a devenit mai periculoasă și mai divizată. Unii din afara granițelor noastre încearcă să ne distrugă pentru a ne putea stăpâni.”

El nu a menționat direct SUA sau pe președintele Donald Trump, în acel pasaj, dar a făcut-o în discursuri similare anterioare. Avertismentul lui Carney a venit în contextul în care președintele american Donald Trump poartă un război comercial cu Canada și după amenințările sale repetate de a face din Canada al 51-lea stat american. Carney a susținut că Canada trebuie să devină mai rezistentă din punct de vedere economic și mai puțin dependentă de Statele Unite.

Un rezultat decisiv ar putea rezolva chestiunea separării

Carney a îndemnat locuitorii Albertei să nu folosească votul doar pentru a transmite un mesaj către Ottawa, spunând că un rezultat decisiv ar putea rezolva chestiunea separării.

„Nu vă lăsați păcăliți de ideea că puteți «transmite un mesaj» prin votul dumneavoastră”, a spus Carney. „Acesta nu este poker. Un vot împotriva Canadei este o cacealma periculoasă care va duce la ani de diviziune profundă și mare incertitudine.”

Carney, care a crescut în Alberta, a fost joi în Calgary înainte de a se adresa la mitingul Forever Canadian de la Centrul BMO. Biroul său a estimat că au participat aproximativ 5.000 de persoane, unele așteptând mai mult de două ore pentru a trece de controlul de securitate. Organizatorii au organizat, de asemenea, vineri un al doilea miting cu Carney în Edmonton.

Joi, el a indicat numeroșii locuitori ai Albertei care s-au născut sau au fost educați în alte părți ale Canadei și pompierii care vin din toată țara pentru a ajuta Alberta în timpul incendiilor de vegetație, ca exemple ale legăturilor care leagă provincia de restul Canadei.

La miting, Carney a recunoscut și nemulțumirile care au alimentat alienarea în Alberta.