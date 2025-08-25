Prim-ministrul Norvegiei vizitează Ucraina, în timp ce Trump analizează opțiunile de pace

Store, al cărui stat are frontieră comună cu Rusia, a spus într-o conferință de presă alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina „apără un principiu esențial la nivel european” prin refuzul de a accepta anexarea teritoriilor de către Rusia, potrivit AP.

Vizitele succesive ale unor oficiali de rang înalt la Kiev din ultimele zile reflectă îngrijorările privind inițiativa de pace condusă de SUA, în timp ce președintele Donald Trump cântărește pașii următori, fără semne de progres.

Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, a participat duminică la ceremoniile Zilei Independenței la Kiev. Zelenski a spus că se va întâlni cu Kellogg luni și că până la sfârșitul săptămânii va purta discuții și cu alți oficiali americani de rang înalt.

Premierul canadian Mark Carney a fost la Kiev duminică, promițând un ajutor de 2 miliarde de dolari canadieni, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vizitat capitala ucraineană vineri. Luni, vicec-ancelarul și ministrul de finanțe al Germaniei, Lars Klingbeil, a sosit la Kiev pentru a discuta „cum poate Germania să sprijine cel mai bine Ucraina într-un posibil proces de pace”.

Cu o săptămână în urmă, Trump anunțase că a pus în mișcare aranjamente pentru negocieri directe între Putin și Zelenski. Însă oficialii ruși au semnalat că un asemenea summit nu va avea loc prea curând. Trump a spus vineri că se așteaptă să decidă pașii următori în două săptămâni dacă discuțiile directe nu vor fi programate.

Duminică, Norvegia a promis aproximativ 7 miliarde de coroane (695 milioane dolari) pentru sisteme de apărare anti aeriană destinate Ucrainei. Store a precizat că Norvegia și Germania finanțează împreună două sisteme antirachetă Patriot fabricate în SUA, inclusiv rachetele, iar Norvegia contribuie și la achiziția de radare pentru apărarea aeriană.