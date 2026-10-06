Prințesa norvegiană, Märtha Louise, și soțul ei îi dau în judecată pe foștii lor prieteni

Documentele judiciare depuse la Los Angeles pe 14 septembrie susțin că foștii prieteni și colegi au „folosit în scopuri răuvoitoare accesul privat care le fusese acordat odată”. Printre acuzați se numără „foști parteneri intimi, asociați de afaceri de încredere și un membru al familiei”.

Procesul a fost intentat pentru calomnie, în legătură cu ceea ce cuplul a descris drept o „trădare calculată a încrederii”, potrivit The Guardian.

Documentele susțin că informații precum „comunicări confidențiale, acuzații contestate și pretinse informații privilegiate” au fost folosite împotriva lui Märtha Louise, a lui Verrett și a companiei sale, Ohana, în ceea ce cuplul descrie ca fiind o „serie coordonată de atacuri publice devastatoare”.

Suma totală a despăgubirilor solicitate depășește 80 de milioane de dolari, potrivit publicației VG.

Documentele susțin că atacurile ar fi început cu ani în urmă, dar că au continuat și s-au agravat anul acesta și anul trecut.

„În acea perioadă, reclamanții s-au confruntat cu circumstanțe medicale și personale semnificative, inclusiv insuficiența renală gravă a lui Verrett, tratamentul cu dializă, deteriorarea stării de sănătate și recentul transplant renal, precum și pierderea recentă a tatălui prințesei Märtha Louise”, potrivit documentelor depuse la Curtea din Los Angeles.

Perioadă dificilă pentru familia regală

Acțiunea în justiție are loc într-o perioadă deosebit de dificilă pentru familia regală norvegiană. Regele Harald a murit în luna august, la vârsta de 89 de ani, fiind succedat de fiul său, Haakon, care este fratele lui Märtha Louise.

La doar două zile după înmormântarea regelui Harald, prințesa Astrid, sora acestuia, în vârstă de 94 de ani a murit și ea, în luna septembrie.

În același timp, familia regală a fost implicată în mai multe scandaluri, printre care și dezvăluirile privind prietenia reginei Mette-Marit cu Jeffrey Epstein. Fiul reginei, Marius Borg Høiby, a fost găsit vinovat în iunie de două acuzații de viol. Regina, care suferă de fibroză pulmonară, a suferit un transplant de plămâni în aceeași lună.

„Deși, în mod normal, reclamanții ar fi preferat să-și dedice această perioadă sănătății, familiei, doliului și recuperării, momentul depunerii acestei acțiuni este determinat de termenele legale aplicabile. Reclamanții trebuie să acționeze în acest moment nefericit pentru a-și păstra pretențiile și a-și proteja drepturile care decurg din publicațiile și comportamentul pârâților din anii 2025 și 2026” se mai arată în documente.

„Au fost primiți în viața personală”

Persoanele acuzate au făcut parte, la un moment dat din cercul restrâns al cuplului, potrivit plângerii depuse la Curtea de Los Angeles.

„Aceștia au fost primiți în viața privată a lui Verrett, în relațiile sale familiale, în comunicările sale, în chestiunile legate de clienți și în operațiunile comerciale, prin intermediul unor relații de intimitate, încredere, confidențialitate și responsabilitate profesională”, se mai arată în documente.

Potrivit avocatului din SUA al cuplului, Richard Roth, reputația celor doi soți ar fi afectată de ani de zile.

„Reputația clienților noștri a fost judecată de public de ani de zile. Acum, faptele vor fi verificate într-o instanță de judecată”, a declarat apărătorul cuplului pentru tabloidul norvegian VG.

Documentele judiciare menționează două viitoare ședințe de judecată în acest caz, în luna decembrie.